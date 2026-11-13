Лубинец рассказал, сколько украинских женщин находится в российском плену

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В российском плену остаются 486 украинских женщин. Их возвращение домой является одним из приоритетов, заявил омбудсман Лубинец.
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В российском плену остаются 486 украинских женщин. Их возвращение домой является одним из приоритетов во время переговоров с представителями рф.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании временной следственной комиссии парламента.

Украина вернула из российского плена почти 10 тысяч граждан – омбудсманУкраина вернула 9 726 взрослых граждан из российского плена. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских детей.

«По состоянию на сегодняшний день в российском плену, по нашей информации, остаются 486 украинских женщин», – сообщил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что Украина во время обменов настаивает на первоочередном освобождении наиболее уязвимых категорий пленных.

В первую очередь речь идет о тяжелораненых, тяжелобольных, женщинах, а также военных и гражданских, находящихся в неволе дольше всего.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Абу-Даби Украина, США и рф обсудили возможность провести масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Также ранее сообщалось, что к украинским пленным впервые допустили иностранного представителя – кардинала Маттео Дзуппи.

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Пленные Вторжение России Женщина Война в Украине Дмитрий Лубинец
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