Лубинец рассказал, сколько украинских женщин находится в российском плену

В российском плену остаются 486 украинских женщин. Их возвращение домой является одним из приоритетов во время переговоров с представителями рф.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании временной следственной комиссии парламента.
«По состоянию на сегодняшний день в российском плену, по нашей информации, остаются 486 украинских женщин», – сообщил омбудсмен.
Он также подчеркнул, что Украина во время обменов настаивает на первоочередном освобождении наиболее уязвимых категорий пленных.
В первую очередь речь идет о тяжелораненых, тяжелобольных, женщинах, а также военных и гражданских, находящихся в неволе дольше всего.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Абу-Даби Украина, США и рф обсудили возможность провести масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000 или 1500 на 1500.
Также ранее сообщалось, что к украинским пленным впервые допустили иностранного представителя – кардинала Маттео Дзуппи.
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