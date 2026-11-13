Лубинец о Константиновке: «Мне не известно о наработке такой гуманитарной миссии»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по состоянию на сегодня ничего не слышал и не имеет информации относительно наработки гуманитарной миссии в Константиновке в Донецкой области, подобной миссии в Олешках.

Об этом он сообщил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады в пятницу, 13 ноября.

«В настоящее время мне не известно о наработке какой-либо подобной гуманитарной миссии. Впервые я услышал об этой инициативе, как и, наверное, все граждане Украины, из средств массовой информации после встречи между президентом рф и спецпредставителями со стороны США», – сказал Лубинец.

13 ноября 2026, 16:38 Гуманитарная миссия как прикрытие: зачем россии пауза в боях за Константиновку Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему предложение о гуманитарной миссии в Константиновке может быть попыткой россии усилить войска и подготовить новое наступление.

В то же время он отметил, что имеет список по населенным пунктам на территории Херсонской области относительно подобной инициативы.

«Константиновка даже не звучала среди потенциальных населенных пунктов, которые мы могли бы обсуждать для ее реализации. Хотя другой список по населенным пунктам на территории Херсонской области для такой инициативы у меня есть», – отметил Лубинец.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на территории Херсонской области, которая временно оккупирована россией, подобная гуманитарная катастрофа, как была в Олешках, есть и в других населенных пунктах.

«Подобная гуманитарная катастрофа – то есть чрезвычайно сложные, плохие условия для проживания, в которых находятся граждане Украины, – сейчас не только в Олешках, но и в других населенных пунктах Херсонской области», – отметил Лубинец.

Напомним, 12 ноября российский диктатор владимир путин во время переговоров со специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, по аналогии с Олешками.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина рассматривает возможность организации новых гуманитарных миссий для помощи гражданам, остающимся на временно оккупированных территориях. К их проведению планируют привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп.

Также он сообщал, что Офис омбудсмена готовит возможность дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и окрестных населенных пунктов.

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