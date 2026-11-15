Италия оштрафовала Meta на 805 млн евро из-за доступа к фотографиям пользователей

Итальянский орган по защите персональных данных оштрафовал Meta на 805 млн евро за то, что компания без надлежащего согласия получала доступ к фотографиям и видео в галереях 20 млн пользователей Android.
Об этом говорится в заявлении итальянского регулятора.
Как отмечается, через приложение Facebook компания получала доступ к фотографиям, видео и связанным с ними метаданным, сохраненным на смартфонах пользователей в Италии.
Bloomberg пишет, что в Meta не согласились с решением регулятора и назвали сумму штрафа завышенной. В компании утверждают, что для работы функции пользователи должны предоставить разрешение на доступ к галерее непосредственно на своем устройстве, а изменить его можно в настройках. Meta планирует обжаловать штраф.
В то же время итальянский регулятор подчеркнул, что обычного предупреждения о доступе Facebook к фотографиям недостаточно. Пользователи должны отдельно подтверждать, что соглашаются на использование функции, которая предлагает им публикации на основе фото и видео из галереи.
Кроме того, регулятор оставил за собой право провести отдельное расследование относительно новой функции, запущенной в 2026 году. Она позволяет обрабатывать содержимое галерей пользователей в облачном хранилище.
Штраф также учитывает предыдущее нарушение, зафиксированное в 2019 году. По данным итальянских властей, сумма взыскания составляет около 0,47% от общего мирового дохода Meta.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия подозревает Meta в нарушении Закона о цифровых услугах из-за дизайна Instagram и Facebook, который, по мнению регулятора, может вызывать зависимость у пользователей.
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