Российские войска усилили механизированные атаки возле Доброполья и Константиновки

Российские войска активизировали механизированные штурмы в Донецкой области, сосредоточив основные усилия на Добропольском и Константиновском направлениях. Для атак оккупанты задействуют танки, боевые машины пехоты и легкий транспорт.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 13 ноября российские военные предприняли механизированное наступление в направлении села Хрузькое, расположенного к северо-востоку от Доброполья. По информации украинского военного источника и OSINT-канала, в атаке задействовали три танка, три боевые машины пехоты и более десяти легких транспортных средств.

Украинские военные отбили наступление. Командир украинского полка, действующего на Добропольском направлении, 14 ноября сообщил, что во время боя защитники уничтожили семь транспортных средств и три вездехода. По его словам, около 30 российских военных погибли или получили ранения. Вероятно, речь шла именно об атаке в направлении Хрузького.

Еще одно механизированное наступление россиян зафиксировали на Дружковском направлении. Геолоцированные кадры от 11 ноября свидетельствуют, что оккупанты использовали несколько БМП и легкие транспортные средства. Кроме того, 13 ноября украинский военный источник сообщил о развертывании российской тяжелой техники непосредственно на Добропольском направлении.

Украинские военные, обороняющие этот участок фронта, предупреждали о подготовке противника к механизированным атакам еще с середины сентября. Среди них – командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», бригадный генерал Денис Прокопенко.

В ISW отметили, что российские войска пытаются воспользоваться осенними погодными условиями для продвижения. Туман, сильный ветер и дождь снижают эффективность украинских разведывательных и ударных беспилотников. Это дает оккупантам возможность перемещать технику ближе к линии фронта, высаживать пехоту и пытаться прорвать украинскую оборону. В то же время украинские силы поражают российскую технику еще на подступах к передовым позициям.

В частности, на геолоцированных кадрах механизированного наступления в направлении Дружковки от 11 ноября видны уничтоженные российские БМП возле Новой Полтавки. Это населенный пункт к юго-западу от Константиновки, примерно в 10 км в российском тылу.

По мнению аналитиков, способность украинских военных поражать технику на таком расстоянии от линии фронта свидетельствует о значительной глубине зоны поражения на этом участке.

В ISW также предполагают, что российские войска могли бы воспользоваться временным прекращением огня на более широком Константиновском направлении. Это позволило бы им безопасно перебросить тяжелую технику ближе к передовой и избежать ударов украинских беспилотников.

О приоритетности этих двух направлений для российского командования свидетельствуют и данные Генерального штаба ВСУ. По информации украинского командования, 13 и 14 ноября российские войска совершили 47 атак на Покровском направлении, к которому относится Добропольский сектор. Это наибольшее количество штурмов на этом участке с начала ноября. За тот же период на Константиновском направлении зафиксировали еще 11 российских атак.

Напомним, ранее сообщали, что войска российской федерации могут готовить наступление на Херсонском направлении.

В октябре также сообщали, что украинские военные сорвали план российских оккупантов захватить Славянск и Краматорск в Донецкой области. В полосе ответственности подразделений, о которых идет речь, захватчики перешли от наступательных действий к обороне.

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