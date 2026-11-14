Лубинец рассказал подробности самого масштабного обмена пленными

Во время следующего обмена пленными между Украиной и россией домой могут вернуться не менее тысячи украинцев. Он может стать самым масштабным за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

13 ноября 2026, 13:18 Жест для Вашингтона или гуманитарный шаг: что означает крупнейший обмен пленными Правозащитник Александр Павличенко объяснил, почему крупнейший обмен военнопленными не означает изменения позиции Кремля, является ли он лишь гуманитарным шагом и какие договоренности могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе.

По словам омбудсмена, после появления официальной информации о подготовке масштабного обмена он сразу связался со своей российской коллегой Яной Лантратовой, чтобы уточнить количество людей, которых планируют освободить.

«Я задал вопрос: окончательная цифра у вас есть, она уже согласована, скажем так? В ответ получил информацию, что не менее 1000, но мы должны работать над тем, чтобы цифра была как можно больше. Дойдем до 1500 – будет 1500. Будет 1200 – будет 1200», – рассказал Лубинец.

Также украинский омбудсмен предложил включить в обмен не только военнопленных, но и гражданских. По его словам, российская сторона согласилась проработать такое предложение.

«В ответ я сразу получил информацию, что российская сторона готова прорабатывать, в частности, и такой запрос», – отметил Лубинец.

Напомним, после встречи с Виткоффом и Кушнером в Дублине Зеленский сообщил о договоренности относительно самого масштабного обмена военнопленными за время войны.

Впоследствии в Белом доме подтвердили эту информацию.

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