Лубинец рассказал подробности самого масштабного обмена пленными

Национальная безопасность
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Во время следующего обмена пленными Украина может вернуть не менее 1000 граждан. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что стороны обсуждают возможность увеличения этого количества.
Getty Images

Во время следующего обмена пленными между Украиной и россией домой могут вернуться не менее тысячи украинцев. Он может стать самым масштабным за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Жест для Вашингтона или гуманитарный шаг: что означает крупнейший обмен пленнымиПравозащитник Александр Павличенко объяснил, почему крупнейший обмен военнопленными не означает изменения позиции Кремля, является ли он лишь гуманитарным шагом и какие договоренности могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе.

По словам омбудсмена, после появления официальной информации о подготовке масштабного обмена он сразу связался со своей российской коллегой Яной Лантратовой, чтобы уточнить количество людей, которых планируют освободить.

«Я задал вопрос: окончательная цифра у вас есть, она уже согласована, скажем так? В ответ получил информацию, что не менее 1000, но мы должны работать над тем, чтобы цифра была как можно больше. Дойдем до 1500 – будет 1500. Будет 1200 – будет 1200», – рассказал Лубинец.

Также украинский омбудсмен предложил включить в обмен не только военнопленных, но и гражданских. По его словам, российская сторона согласилась проработать такое предложение.

«В ответ я сразу получил информацию, что российская сторона готова прорабатывать, в частности, и такой запрос», – отметил Лубинец.

Напомним, после встречи с Виткоффом и Кушнером в Дублине Зеленский сообщил о договоренности относительно самого масштабного обмена военнопленными за время войны.

Впоследствии в Белом доме подтвердили эту информацию.

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Обмен пленными Пленные Война с Россией Война в Украине Дмитрий Лубинец
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