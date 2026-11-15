Трамп заявил, что фондовый рынок США потерял 3 трлн долларов из-за результатов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября американский фондовый рынок потерял 3 трлн долларов. Он связал падение с результатами голосования, на котором победу одержали демократы.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

6 ноября 2026, 05:20 Акции ИИ-компаний обвалились после победы демократов на выборах в США Победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала распродажу акций ИИ-компаний. Nasdaq потерял 5,5 процентов, а технологический рынок – 2,5 трлн долларов.

«Заметил ли кто-нибудь, что сразу после выборов фондовый рынок потерял 3 триллиона долларов своей стоимости?» – заявил Трамп.

По словам американского президента, инвесторы во всем мире негативно восприняли результаты голосования. При этом он отметил, что с тех пор рынок возобновил рост.

«Но не бойтесь: с тех пор рынок вырос, и Америка вскоре станет величественнее, чем когда-либо», – добавил он.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что американские технологические компании потеряли 2,5 трлн долларов рыночной капитализации после победы демократов на промежуточных выборах. Индекс Nasdaq Composite упал на 5,5%, а Nasdaq 100 – на 6,4%.

4 ноября стало известно, что Демократическая партия победила на промежуточных выборах в Конгресс США и получила контроль над обеими палатами. Республиканцы потеряли большинство в Сенате и Палате представителей.

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