Куба готовится отражать возможную военную агрессию со стороны США

Куба готовится противостоять возможной иностранной военной агрессии и намерена дать отпор в случае попытки вторжения.

Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель на фоне угроз со стороны американских политиков.

По словам кубинского лидера, усиление оборонной подготовки связано с многочисленными заявлениями представителей американской власти и политиков, которые, как утверждает Диас-Канель, выступают за проведение военной операции против Кубы.

«Мы решительно настроены дать отпор любой попытке иностранной военной агрессии против нашей страны. Мы готовимся к такому развитию событий», – заявил президент во время оборонных мероприятий в муниципалитете Бойерос.

Он также сообщил, что кубинские власти начали применять механизмы управления, предусмотренные для военного положения, чтобы укрепить обороноспособность страны даже в мирное время.

«Именно эти неоднократно повторявшиеся угрозы военной агрессией заставили нас активировать структуры военного времени для работы в мирный период и начать интенсивную подготовку населения к обороне», – объяснил Диас-Канель.

По его словам, на острове каждую неделю проводят общенациональные мероприятия по оборонной подготовке. В них участвуют военнослужащие, представители местных властей и гражданские лица, которые отрабатывают действия на случай вооруженного противостояния. Кроме того, на прошлой неделе на Кубе состоялись масштабные стратегические военные учения «Монкада-2026».

Отдельно Диас-Канель подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, страна не собирается менять социалистический курс. Он также призвал правительство США прекратить экономическую блокаду острова и отказаться от угроз в адрес кубинцев.

«В нынешних условиях мы должны требовать, чтобы правительство Соединенных Штатов сняло и прекратило блокаду нашей страны, прекратило коллективное запугивание кубинского народа, прекратило всю эту геноцидную агрессию, которой оно хочет подвергнуть весь наш народ», – заявил президент.

В то же время кубинский лидер отверг утверждения о том, что его страна представляет угрозу для других государств. Он назвал Кубу мирной страной, которая продолжает демонстрировать солидарность, несмотря на внутренние трудности.

«Куба – мирная страна, страна, которая проявляет солидарность и даже в таких сложных условиях, в которых мы живем, продолжает ее демонстрировать, а потому не представляет угрозы национальной безопасности ни одной страны мира», – подчеркнул Диас-Канель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон «займется Кубой» после Ирана. По его словам, после этого на остров отправят госсекретаря Марко Рубио, чтобы «довести дело до конца».

До этого Трамп отмечал, что Вашингтон и Гавана могут достичь договоренности без военного вмешательства.