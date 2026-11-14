Правительство упростило процедуру получения статуса УБД для иностранцев

Правительство упростило процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД) для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины. Отныне для оформления статуса им не нужно подавать справку об отсутствии судимости.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве объяснили, что раньше военнослужащий должен был лично получать документ об отсутствии судимости. Однако бойцы на передовой не всегда могут самостоятельно обратиться за ним. Из-за этого процедура оформления статуса УБД для иностранцев затягивалась.

После изменений командиры воинских частей должны подавать на рассмотрение межведомственной комиссии только три документа:

копию паспорта иностранца с переводом на украинский язык;

копию документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

справку по форме № 6 о непосредственном участии в боевых действиях, предусмотренную постановлением № 413.

Этот пакет документов командиры должны подать в течение пяти дней с начала выполнения боевого приказа или распоряжения.

«Таким образом устранено правовое неравенство между гражданами Украины и иностранными военнослужащими, а также упрощено взаимодействие между командирами воинских частей и межведомственной комиссией в процессе предоставления статуса УБД», – подвели итог в Минобороны.

Напомним, ранее в Министерстве обороны объяснили алгоритм получения статуса участника боевых действий участниками добровольческих формирований территориальных общин.

Также сообщалось, что оформить статус участника боевых действий можно будет через Дію.

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