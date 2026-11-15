Президент Франции заявил о роли Украины в будущей системе безопасности Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении заявил о необходимости помочь Украине пройти зиму, защитить энергетику и подготовить гарантии безопасности.
фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. Он призвал помочь Киеву пройти зиму, защитить энергетическую инфраструктуру и продолжать работу над гарантиями безопасности.

Об этом французский президент написал в соцсети X.

Европа за дверью большой сделки: кто будет определять правила безопасности после войны в УкраинеВ Абу-Даби могут решать не только судьбу войны в Украине, но и будущее европейской безопасности. Европейцы хотят присоединиться к переговорам, но их влияние под вопросом. Не станет ли «архитектура безопасности» возвращением к ультиматумам кремля 2021 года?

По словам Макрона, россия пытается заставить Украину уступить, усиливая удары по гражданскому населению и энергетическим объектам. Он также утверждает, что российский диктатор владимир путин не стремится к переговорам, а российская армия несет значительные потери.

Французский лидер подчеркнул, что Европа должна сохранять финансовую поддержку Украины и помогать защищать ее население, электростанции и энергосети. По его словам, сокращение помощи может заставить Киев согласиться на несправедливый мир и ослабить безопасность всего континента.

Макрон также сообщил, что 42 страны поддержали инициированную Францией декларацию о принципах европейской безопасности. Он напомнил, что «коалиция желающих» работает над гарантиями для Украины, в частности поддержкой ВСУ и подготовкой многонациональных сил, которые могут развернуть после прекращения огня.

По его словам, Европа должна согласовать будущую систему безопасности с США. Важную роль в ней будет играть и Украина вместе с НАТО.

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Эммануэль Макрон Франция Европа Безопасность
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