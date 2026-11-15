Защита приоритетных подстанций в Киевской области готова лишь на 55% – министр

Общество
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Защитные сооружения на 26 приоритетных подстанциях Киевской области готовы на 55 процентов. На строительство перечислили более 911 млн грн, но работы задерживаются из-за нехватки финансирования.
фото: Агентство відновлення

Защитные сооружения для трансформаторов на 26 приоритетных подстанциях Киевской области готовы на 55%. Строительство продолжается с задержками и сталкивается с нехваткой финансирования. Ранее правительство уже предупреждало о риске срыва установленных сроков.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник во время встречи с журналистами, сообщает hromadske.

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Изначально план устойчивости Киевской области предусматривал защиту 165 объектов критической инфраструктуры. Впоследствии вместе с ДТЭК определили 26 важнейших подстанций напряжением 110 кВ, где должны обустроить дополнительный уровень инженерной защиты.

Калашник утверждает, что по состоянию на 16 июля готовность этих сооружений составляла 40,02%, а к 5 октября выросла до 46,75%. После того как правительство зафиксировало риск срыва сроков, работы взяли под отдельный контроль. Темпы строительства ускорились, и готовность начала расти в среднем на 1,6 процентного пункта еженедельно.

В целом подрядчикам перечислили 911,44 млн грн авансом на строительство защитных сооружений. Из них 621,34 млн грн поступили из государственного бюджета до 17 июля, еще 290,1 млн грн – после этой даты.

Из-за отставания от графиков 13 октября Киевская ОВА инициировала передачу объектов Агентству восстановления. Теперь это учреждение будет определять подрядчиков, которые должны завершить строительство и подключить защитные сооружения к электросети.

Кроме того, использование средств на строительство будет проверять Государственная аудиторская служба.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Днепре.

В свою очередь президент Владимир Зеленский раскритиковал столичную власть за провал подготовки к зимнему периоду и невыполнение профильных решений, из-за чего киевляне столкнулись с длительными перебоями со светом и водоснабжением.

Также глава государства указывал на слишком медленные темпы ремонтных работ после вражеских обстрелов в некоторых городах и добавил, что на местах кое-где предоставляли неправдивые отчеты относительно реального хода восстановления.

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