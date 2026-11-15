Ночная атака на Украину: россияне применили 132 дрона, есть попадания на десятках объектов

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в том числе 78 реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 106 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Атака началась в 18:00 14 ноября. Россияне запускали ударные дроны типов Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия» из Брянска, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в рф, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 106 беспилотников, среди которых 61 реактивный Shahed.

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 20 локациях.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками, в том числе 61 реактивным Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 81 дрон, попадания зафиксировали на восьми локациях.

А в ночь на 13 ноября россия выпустила по Украине 117 беспилотников, из которых 63 были реактивными. Противовоздушная оборона обезвредила 80 дронов, попадания зафиксировали на 24 локациях.

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