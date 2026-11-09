Силы обороны поразили под Санкт-Петербургом завод, который производит топливо для «Искандеров»

В ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по АО «Завод имени Морозова» вблизи Санкт-Петербурга в россии. Предприятие производит твердотопливные заряды для баллистических ракет «Искандер-М». В результате атаки повреждены три производственных цеха.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, АО «Завод имени Морозова» является одним из важных предприятий российского военно-промышленного комплекса и входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Завод специализируется на производстве взрывчатых веществ, а также разработал твердое топливо для двигателей ракетных комплексов «Тополь-М». Кроме того, предприятие производит и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820, используемых в баллистических ракетах 9М723 комплекса «Искандер-М».

В Генштабе отметили, что в результате удара украинских подразделений повреждены сразу три производственных цеха предприятия. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

«Каждый такой удар затрудняет врагу выпуск ракет для «Искандеров», которыми он бьет по нашим городам. Цепочка рвется в самом начале, задолго до пусковой установки», – отмечают военные.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно поражать объекты военно-экономического потенциала рф, чтобы ослабить ее способности вести войну против Украины. Также там подчеркнули, что Украина действует в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Напомним, в российском городе Орел в ночь на 7 ноября после возможной ракетной атаки возник масштабный пожар на предприятии «Протон-Электротекс».

Кроме того, ранее Силы обороны поразили завод «Энергия» в россии, который производит батареи для ракет и авиабомб, а также подтвердили успешные последствия ударов по другим вражеским объектам.

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