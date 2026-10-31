Силы обороны поразили завод ракетного топлива в Ростовской области

В ночь на субботу, 31 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. На территории завода загорелся склад готовой продукции, также повреждены четыре производственных цеха.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Для атаки украинские военные применили ударные беспилотники и ракетные войска Военно-морских сил ВСУ, в частности береговые ракетные комплексы «Нептун».

Комбинат «Каменский» специализируется на производстве твердого ракетного топлива. Его используют для боеприпасов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также ряда ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

В Генштабе объяснили, что поражение таких производственных мощностей ослабляет способность российской армии обстреливать украинские населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, украинские военные атаковали четыре склада материально-технических средств армии рф. Они расположены вблизи Харцызска и Докучаевска в Донецкой области, Нововасилевки Запорожской области и Новоайдара в Луганской области.

Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе загорелась установка каталитического риформинга Л-35 после атаки в ночь на 31 октября. Она является одним из ключевых элементов технологического процесса нефтепереработки.

Тогда как 30 октября в Новокуйбышевске Самарской области россии после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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