США могут вывести из Европы впятеро меньше военных, чем планировали ранее – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела планы по сокращению американского военного контингента в Европе. Вместо ожидаемого вывода 25 тысяч военнослужащих Вашингтон рассматривает значительно меньшее сокращение – примерно на 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

Сейчас в Европе находятся около 80 тысяч американских военных. Ранее европейские союзники опасались, что США могут существенно уменьшить свое военное присутствие на континенте. Однако теперь в Пентагоне склоняются к другому сценарию.

Одной из причин пересмотра планов стало стратегическое значение европейских военных баз для самих Соединенных Штатов. Американская армия использует их, а также воздушное пространство союзников для проведения операций на Ближнем Востоке.

Кроме того, на решение влияют увеличение оборонных расходов европейских стран и ситуация вокруг Ирана.

Наибольшее сокращение американского контингента может коснуться Германии, где размещено наибольшее количество военнослужащих США в Европе. В то же время на восточном фланге НАТО, наоборот, планируют усилить военное присутствие. Страны региона готовы участвовать в финансировании пребывания американских военных на своей территории.

Представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что не ожидает масштабных изменений в военном присутствии Соединенных Штатов в Европе.

Окончательное решение будет зависеть от президента Дональда Трампа. Ожидается, что министр обороны США Пит Хегсет представит ему финальные рекомендации относительно численности американских войск в Европе 1 декабря.

В Пентагоне подчеркивают, что пересмотр военного присутствия еще продолжается, поэтому говорить об окончательных решениях пока рано.

Напомним, ранее появилась информация, что США рассматривают вариант сокращения своего военного контингента в Европе на 25-40 тысяч человек. По данным источников, Пентагон также может вывести из региона авиацию, корабли и другую технику, а больше всего эти изменения затронут Германию, Италию и Испанию.

Тем временем НАТО, по данным издания Politico, планирует сократить миссии за рубежом ради сдерживания россии.

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