Спецпосланник Трампа заявил о новых идеях, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что во время консультаций по завершению войны появились новые идеи, которые якобы могут помочь преодолеть разногласия между сторонами. Часть из них, по его словам, способна напрямую привести к прорыву в переговорах.

Об этом Кушнер написал в соцсети X.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

По его словам, после трехсторонних встреч и дальнейших обсуждений с президентами Украины и россии американская сторона продолжает консультации с Киевом, Москвой и европейскими партнерами. Сейчас внимание сосредоточено на подготовке следующего раунда трехсторонних переговоров, а также на содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими странами.

Кушнер отметил, что во время обсуждений появилось несколько новых идей. Некоторые из них, по мнению спецпосланника Трампа, могут напрямую привести к прорыву, другие – перерасти в предложения, которые помогут преодолеть имеющиеся разногласия.

Отдельно он заметил, что для достижения длительного мира Украине нужны надежные гарантии безопасности и конкретные послевоенные механизмы, которые уменьшат риск повторного нападения.

«НАТО будет оставаться ключевой опорой европейской безопасности», — написал Кушнер.

По его словам, речь идет также об усилении военного взаимодействия, коммуникации, механизмов предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации.

Кушнер добавил, что США стремятся привлечь европейских партнеров к переговорам. По его словам, Трамп будет поддерживать только согласованные сторонами договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы и снижают риск новой войны.

Он также отметил, что несмотря на жесткую публичную риторику, стороны понимают необходимость компромиссов. Переговоры остаются сложными, однако работа над достижением длительного мира продолжается.

Напомним, после трехсторонних переговоров между представителями США, Украины и россии стороны смогли предварительно договориться о новом масштабном обмене пленными, а также обсудить потенциальное участие представителей Европы в переговорах о мире.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что политические изменения в США и других государствах открывают новые возможности для переговоров с россией о завершении войны. В то же время он подчеркивал необходимость полноценного участия Европы в этом процессе и определения общего представителя для диалога с Москвой.

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