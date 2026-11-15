В Мининфраструктуры назвали сроки полного возобновления движения по Южному мосту в Киеве

Общество
Читати українською
В Киеве полное восстановление движения по Южному мосту может занять 2–3 месяца. Также уже строят две понтонные переправы через Днепр, а стоимость тоннеля оценили в 500 млн евро.
Фото getty images

Для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Об этом министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил журналистам, его цитируют Суспільне и Интерфакс-Украина.

Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через ДнепрСеверный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

По словам министра, Южный мост находится в коммунальной собственности, поэтому его восстановление будут финансировать из бюджета Киева.

На полное восстановление движения по мосту, по словам Калашника, уйдет от двух до трех месяцев.

В то же время в столице планируют обустроить восемь быстровозводимых понтонных переправ через Днепр. Две из них уже строят. Одна такая переправа сможет пропускать до 130 автомобилей в сутки.

Калашник пояснил, что эти конструкции будут иметь опоры и полноценную проезжую часть. Для их обустройства Украина получает помощь от США и Японии, также рассматривается привлечение Франции.

Отдельно министр прокомментировал идею строительства тоннеля под Днепром в Киеве. По предварительным оценкам, проект может стоить от 500 млн евро. С такой инициативой к украинской стороне обратилась компания Robbins.

Калашник считает, что работу над проектом стоит начинать уже сейчас, ведь его реализация может длиться около трех лет.

Напомним, ограничения движения по Южному мосту начались осенью после нескольких российских атак. В конце октября открыли проезд с правого на левый берег, но только по одной полосе.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе и через Днепр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Дороги Мост Южный мост
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Мининфраструктуры назвали сроки полного возобновления движения по Южному мосту в Киеве
Спецпосланник Трампа заявил о новых идеях, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах
Защита приоритетных подстанций в Киевской области готова лишь на 55% – министр
Войска рф атаковали Запорожье восемью авиабомбами, есть раненые
США могут вывести из Европы впятеро меньше военных, чем планировали ранее – Bloomberg
В Варшаве на двух памятниках написали «Слава УПА»: посольство Украины заявило о провокации рф
Правительство упростило процедуру получения статуса УБД для иностранцев
Регион рф с наибольшими потерями в войне против Украины признал нехватку новобранцев
В некоторых областях будут отключать свет в течение всего воскресенья
Куба готовится отражать возможную военную агрессию со стороны США
Больше новостей