В Мининфраструктуры назвали сроки полного возобновления движения по Южному мосту в Киеве

Для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Об этом министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил журналистам, его цитируют Суспільне и Интерфакс-Украина.

9 октября 2026, 14:14 Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через Днепр Северный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

По словам министра, Южный мост находится в коммунальной собственности, поэтому его восстановление будут финансировать из бюджета Киева.

На полное восстановление движения по мосту, по словам Калашника, уйдет от двух до трех месяцев.

В то же время в столице планируют обустроить восемь быстровозводимых понтонных переправ через Днепр. Две из них уже строят. Одна такая переправа сможет пропускать до 130 автомобилей в сутки.

Калашник пояснил, что эти конструкции будут иметь опоры и полноценную проезжую часть. Для их обустройства Украина получает помощь от США и Японии, также рассматривается привлечение Франции.

Отдельно министр прокомментировал идею строительства тоннеля под Днепром в Киеве. По предварительным оценкам, проект может стоить от 500 млн евро. С такой инициативой к украинской стороне обратилась компания Robbins.

Калашник считает, что работу над проектом стоит начинать уже сейчас, ведь его реализация может длиться около трех лет.

Напомним, ограничения движения по Южному мосту начались осенью после нескольких российских атак. В конце октября открыли проезд с правого на левый берег, но только по одной полосе.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе и через Днепр.

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