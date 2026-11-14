Войска рф атаковали Запорожье восемью авиабомбами, есть раненые

Вечером 14 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов пострадали по меньшей мере пять человек, повреждены жилые дома и десятки автомобилей.

Об этом сообщили секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко и временный руководитель Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По предварительной информации, российские войска нанесли по городу восемь ударов авиабомбами. Под атакой оказался Вознесеновский район. Пять человек получили ранения, среди пострадавших – 80-летняя женщина. На местах ударов работают экстренные службы.

В результате обстрела в нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены припаркованные автомобили. В одном из мест попадания возник пожар.

Напомним, днем 14 ноября российские войска уже атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате удара повреждены жилой дом и окна учебного заведения. Пострадали 15 человек, среди них – двое детей.

Также в этот день россияне нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине. Погиб один человек, еще десять получили ранения, в частности 7-летний мальчик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.