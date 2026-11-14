Зеленский пообещал кадровые решения после расследования дела «Карфаген»

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовит новые кадровые изменения на фоне расследования НАБУ и САП в рамках дела «Карфаген». В то же время он заверил, что глава МВД Иван Выговский, секретарь СНБО Игорь Клименко и исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад не причастны к этому производству.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент Суспільного.

11 ноября 2026, 13:38 Операция «Карфаген»: удастся ли привлечь к ответственности всех причастных к коррупционным схемам Юрист Евгений Крапивин объяснил, насколько глубоко коррупция укоренилась в правоохранительных органах, хватит ли доказательств для наказания фигурантов операции «Карфаген» и какие реформы необходимы СБУ, ГБР и прокуратуре.

По словам Зеленского, информацию о непричастности этих должностных лиц к расследованию ему подтвердили правоохранители, а также представители НАБУ и САП. Президент подчеркнул, что неоднократно общался с ними по поводу этого дела, которое назвал неприятным и неправильным. В то же время он поддерживает расследование и заявил, что по его результатам возможны кадровые решения.

«Вы могли проверить, что ни Клименко, ни Выговский, ни лично Поклад не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и антикоррупционеров. Со всеми говорил по несколько раз. История очень неприятная, очень неправильная. Но идет расследование, и я поддерживаю это расследование. И будут еще кадровые изменения», – рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что отдельно спрашивал антикоррупционные органы о возможной причастности к делу секретаря СНБО Игоря Клименко, министра здравоохранения Виктора Ляшко и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Их фамилии звучали на записях НАБУ.

По словам Зеленского, в ответ он услышал, что эти должностные лица не имеют отношения к контактам с представителями «Химпрома».

Кроме того, глава государства заявил, что для ликвидации наркокартеля «Химпром» Украине необходима международная поддержка. По его словам, группировка уже действует как минимум на территории Польши и пытается расширить свою деятельность в Германии.

Зеленский предположил, что деятельность этой структуры может осуществляться при поддержке спецслужб, в частности не только российских. Он также обратил внимание на значительные финансовые ресурсы группировки, которые, по его словам, используют для подкупа людей в различных учреждениях.

«Я уверен, что это направление точно работает не без поддержки спецслужб и не только «русских». Это люди с неограниченным финансовым потоком, которые годами пытаются «покупать» людей в различных институциях – и не только в Украине», – добавил президент.

Для противодействия группировке Украина должна сотрудничать с США и другими государствами, имеющими опыт борьбы с подобными преступными структурами, подчеркнул Зеленский.

Он также предупредил о риске проникновения представителей наркокартеля в политические и государственные институты путем подкупа. По словам президента, группировка может пытаться влиять на депутатов, правоохранителей и СМИ, чтобы продвигать собственные интересы.

«Иначе, например, во всех парламентах Европы, включая Украину, потом будут законодатели, которые будут представлять также интересы этих людей, потому что их просто купят – от депутатов и правоохранителей до СМИ. Будут лоббировать, работать с журналистами. Это такая структура, и так они действуют, и ресурсы у них, к сожалению, очень значительные», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические кол-центры и другой теневой бизнес.

Среди фигурантов дела: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-сотрудник уголовного розыска Киевской области Александр Демьянчук («Консультант»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.