В Венгрии нашли миллиарды наличных, закопанные в лесах: дело касается экс-министра времен Орбана

В Венгрии в ходе расследования коррупционного дела бывшего министра национального развития Миклоша Шештака обнаружили наличные на общую сумму около 19,5 млн долларов. Часть денег была закопана в лесах.

Об этом сообщило Национальное управление по возврату и защите государственного имущества Венгрии (NVVH), передает Telex.

9 ноября 2026, 15:05 В Венгрии задержали брата Орбана по подозрению в торговле людьми – СМИ В Венгрии могли задержать Арона Орбана, брата бывшего премьера Виктора Орбана, по подозрению в незаконной переправке людей. Правоохранители пока не подтвердили задержание.

Обыски прошли 12 и 13 ноября в Будапеште и трех регионах страны. Следователи обнаружили деньги, закопанные в лесах, спрятанные в сельскохозяйственных и складских зданиях, жилых помещениях и дорогих сейфах.

Всего правоохранители нашли более 5,07 млрд форинтов, 2,66 млн евро и 1,26 млн долларов. В пересчете это около 6,45 млрд форинтов, или 19,5 млн долларов. Все изъятые средства передали в Государственное казначейство Венгрии.

Расследование касается предполагаемых коррупционных схем при государственных закупках в 2015-2018 годах. В частности, по версии следствия, автобусные компании Volán приобрели более 600 подержанных автобусов по ценам, значительно превышавшим рыночные.

В то время государственная компания по управлению имуществом, которую возглавлял Норберт Сивек, находилась под надзором министерства Шештака. Следствие подозревает, что они получили более 11 млрд форинтов незаконного вознаграждения.

Шештака задержали в конце сентября по подозрению в коррупционных преступлениях. Впоследствии суд продлил его содержание под стражей до 30 января 2027 года. Бывший министр отрицает причастность к преступлениям.

Напомним, 9 ноября в Венгрии сообщили о предполагаемом задержании брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана, Арона. Его подозревают в причастности к схеме оформления разрешений на проживание иностранцам.

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