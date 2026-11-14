В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии

В бразильском штате Пара объявили чрезвычайное экологическое положение из-за масштабных лесных пожаров в бассейне Амазонки. С начала ноября в регионе зафиксировали более 5 тысяч очагов возгорания, в частности почти 700 – только за последние двое суток. Ситуацию осложняет сильная засуха, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо.

Об этом сообщает Arab News со ссылкой на местные власти.

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По данным спутникового мониторинга Национального института космических исследований Бразилии, с начала ноября в штате Пара зарегистрировали более 5 тысяч пожаров. Это почти столько же, сколько за весь ноябрь 2025 года. В течение последних 48 часов в регионе зафиксировали около 700 активных очагов возгорания.

Объявленное 12 ноября чрезвычайное положение будет действовать в течение 120 дней. Оно предусматривает запрет использования огня для расчистки пастбищ, а также привлечение дополнительных ресурсов для тушения пожаров и предотвращения новых возгораний.

По информации местных властей, штат Пара, где проживают около 8,7 млн человек, страдает от сильной засухи. Высохшая растительность способствует быстрому распространению огня, создавая угрозу для населения, лесных массивов и хозяйственной деятельности.

Причиной ухудшения ситуации стало климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с потеплением экваториальной части Тихого океана. Оно вызывает повышение температуры и засухи. По прогнозам экспертов, нынешнее Эль-Ниньо может стать самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия пожаров уже ощутили и в соседнем штате Амазонас. В частности, в начале октября в городе Манаус временно закрыли школы из-за опасного загрязнения воздуха дымом от многочисленных пожаров вблизи населенных пунктов.

Амазония является крупнейшим тропическим лесом в мире, сохранение которого играет важную роль в сдерживании глобального потепления. В 2024 году в бразильской части Амазонии зафиксировали рекордное количество лесных пожаров.

По прогнозам, в этом году ситуация может быть особенно сложной, а пик пожаров ожидается в декабре.

Напомним, в августе на острове Саламин вблизи греческой столицы Афин, вспыхнули сильные лесные пожары, вследствие чего погибли люди.

Также на западе Германии вспыхнул масштабный лесной пожар, охвативший по меньшей мере 300 гектаров. Из-за огня пришлось эвакуировать более 2000 человек.

А ранее правительство Испании вводило чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за масштабных лесных пожаров, охвативших запад Мадридского региона и провинцию Авила.

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