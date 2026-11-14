Болгария отказалась предоставлять Украине оружие из армейских запасов

Болгария не будет присоединяться к новому раунду европейского финансирования Украины и больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы из армейских запасов. В то же время страна готова рассматривать помощь на гуманитарные нужды, в частности для обеспечения электроэнергией и оказания медицинской поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

По словам главы правительства, Болгария сейчас находится под процедурой чрезмерного бюджетного дефицита и испытывает трудности с резервами. Поэтому страна не может выделять дополнительные средства на финансовую помощь Украине.

«Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже предельного уровня в 3%», – сказал Радев.

В то же время он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать другим государствам Евросоюза самостоятельно принимать решения о предоставлении Украине финансовой поддержки. Вместо этого София готова обсуждать механизмы, которые гарантируют использование средств исключительно на гуманитарные цели, обеспечение электроэнергией и медицинскую помощь, а не на закупку оружия.

Если Болгария будет выступать гарантом такой помощи, Радев настаивает на том, чтобы средства направляли непосредственно болгарской общине, проживающей в ряде регионов Украины.

Премьер также заявил, что Болгария больше не передает Украине вооружение и боеприпасы со своих военных складов. По его словам, в 2022 и 2023 годах болгарские оборонные предприятия экспортировали продукцию в значительных объемах. Однако впоследствии объемы поставок постепенно сокращались.

Радев объяснил это изменением характера войны. Если в ее начале Украина остро нуждалась в боеприпасах, то теперь спрос сместился в сторону беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, действующая президент Болгарии Илияна Йотова, которая выступает за диалог с россией, победила во втором туре президентских выборов, состоявшемся 1 ноября. После обработки 98,43% протоколов она набрала 57,64% голосов избирателей.

Йотова неоднократно высказывалась за диалог с Москвой. В частности, она отказывалась возлагать на Кремль ответственность за недавние атаки дронов в Черном море, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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