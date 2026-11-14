Российская атака оставила без света почти 50 тысяч семей в Одесской области

Национальная безопасность
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В результате российской атаки на энергообъект ДТЭК на севере Одесской области без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.
Фото иллюстративноеnrcu.gov.ua

В результате российского удара по энергообъекту ДТЭК на севере Одесской области утром 14 ноября без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Энергетики начали восстановительные работы, как только это позволила ситуация с безопасностью. Сейчас специалисты разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.

В ДТЭК отметили, что этот энергообъект уже неоднократно становился целью российских обстрелов. Из-за масштабов повреждений его восстановление потребует времени.

«Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени», – сообщили в компании.

Точных сроков возвращения электроснабжения потребителям в ДТЭК пока не назвали.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, в частности 61 реактивным Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.

Тем временем в приложении «Воздушная тревога» восстановили функцию отслеживания движения воздушных целей рф. Однако доступ к этим данным ограничили: теперь для их просмотра пользователям необходимо пройти авторизацию через «Дію».

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