Россияне ударили по Запорожью: повреждены дом и учебное заведение, есть раненые

В Запорожье в результате российского удара по Вознесеновскому району поврежден жилой дом и окна учебного заведения. Известно о 15 пострадавших, среди них – двое детей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По данным ОВА, в результате атаки пострадали восемь женщин, пятеро мужчин и двое детей. Все они получают необходимую медицинскую помощь. В частности, осколочные ранения получили трое женщин в возрасте 36, 74 и 88 лет, а также 86-летний мужчина.

Мужчину госпитализировали, двум женщинам медики оказывают помощь на месте. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Информация о последствиях российского удара уточняется.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, в частности 61 реактивным Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.

В частности, российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

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