Китай и США обсудили снижение пошлин перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

Китай и США провели первое заседание торгового совета, в ходе которого обсудили взаимное снижение пошлин и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Переговоры состоялись накануне запланированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом сообщило Министерство торговли Китая, передает Reuters.

14 ноября 2026, 02:53 СМИ узнали дату и возможные темы встречи Трампа, путина и Си Цзиньпина Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин планируют провести трехстороннюю встречу в Китае 19 ноября. Обсудят ядерное разоружение, Иран и Северную Корею.

Заседание состоялось 13 ноября в формате видеоконференции. Стороны обсудили выполнение предыдущих торговых договоренностей, в частности взаимное снижение пошлин на товары общей стоимостью около 60 млрд долларов – по 30 млрд долларов с каждой стороны.

В китайском министерстве назвали переговоры откровенными, обстоятельными и конструктивными. При этом о новых конкретных договоренностях не сообщили.

США и Китай ранее согласовали перечни товаров, на которые планируют снизить пошлины. Окончательное выполнение договоренностей требует завершения внутренних процедур обеих стран.

По данным Reuters, закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, кроме сои, в этом году могут сократиться до самого низкого уровня за семь лет. Пекин призывает Вашингтон выполнить договоренности по пошлинам, связывая с этим увеличение импорта американской агропродукции.

Напомним, 14 ноября стало известно о запланированной на 19 ноября трехсторонней встрече Дональда Трампа, владимира путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Среди возможных тем переговоров называли сокращение ядерных вооружений, войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что российский диктатор владимир путин выступил с инициативой провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Тогда отмечалось, что на переговорах могут обсудить войну рф против Украины.

Вскоре после этого Дональд Трамп подтвердил свою готовность принять участие в такой встрече с путиным и Си Цзиньпином, если она будет организована.

Отмечалось, что американский президент также призвал провести совместные переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, посвященные контролю над вооружениями.

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