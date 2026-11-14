США впервые предложили Украине членство в НАТО в обмен на выход из Донбасса – Зеленский

Соединенные Штаты впервые подняли вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на выход украинских войск из Донбасса. В то же время конкретного предложения на данный момент нет, а Киев продолжает обсуждать с партнерами комплексные гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

26 октября 2026, 15:38 Безопасность без иллюзий: почему Украине нужна собственная архитектура сдерживания россии Будапештский меморандум не остановил Россию, вступление в НАТО остается неопределенным, а содержание 800-тысячной армии обойдется в миллиарды. На чем Украина может построить реальную систему сдерживания новой агрессии?

По словам главы государства, американская сторона впервые поинтересовалась, согласилась бы ли Украина оставить Донбасс при условии получения членства в Североатлантическом альянсе.

«Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы поставили вопрос: «А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?» Это было впервые», – рассказал Зеленский.

Президент объяснил, что Украина ведет переговоры с партнерами относительно комплексного пакета безопасности. Он должен предусматривать конкретные гарантии от НАТО и Европейского Союза, поддержку сильной украинской армии, обеспечение ее необходимым количеством военных, вооружением и финансированием на определенный период.

Кроме того, пакет должен включать так называемый Prosperity Plan – план восстановления Украины с четко определенными источниками финансирования.

Кроме того, Зеленский также допустил возможность вынесения соответствующего предложения на обсуждение с обществом, если партнеры представят полноценный пакет гарантий безопасности и экономической поддержки.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет признавать оккупированные территории российскими.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что Соединенные Штаты на переговорах предложили изменить административные границы украинских областей в рамках мирных переговоров, чтобы россия могла формально заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями. В то же время Украина сохранила бы контроль над городами, которые на данный момент удерживают Силы обороны.

Позже стало известно, что Украина отклонила это предложение.

А недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что Украина якобы не должна вступать в Североатлантический альянс НАТО, а также Киев должен «прекратить атаки на российские энергетические объекты».

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