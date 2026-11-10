Офис генпрокурора начал служебное расследование по новым фактам в деле «Карфаген»

Офис генерального прокурора начал служебное расследование по новым фактам, обнародованным во время второго этапа операции «Карфаген». Речь идет о возможной причастности сотрудников прокуратуры к возврату имущества, изъятого по делам о незаконной деятельности колл-центров.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

Основанием для расследования стали материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц прокуратуры в возврате имущества, изъятого в рамках уголовных производств по незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

В рамках служебного расследования проверят, могли ли сотрудники прокуратуры использовать свои полномочия или служебный статус в частных интересах, влиять на деятельность других должностных лиц или совершать другие неправомерные действия.

По результатам проверки Офис генпрокурора примет соответствующие решения, если для этого будут основания.

В ОГП подчеркнули, что начало служебного расследования не означает установления причастности какого-либо лица к правонарушению.

Напомним, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатором выступил неоднократно судимый мужчина, который объединил правоохранителей и криминалитет. Они брали деньги за «крышу» для колл-центров, наркоторговли, контрафактных сигарет и фальшивой валюты, а также организовывали похищения людей, нападения и пытки.

Среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНД СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевской области Александр Демьянчук («Консультант»).

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