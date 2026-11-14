На авиабазе США в Британии объявили тревогу из-за неизвестных дронов

На американской военной авиабазе Лейкенхит в Великобритании 13 ноября объявили тревогу из-за подозрительной активности неизвестных беспилотников. Военнослужащим приказали немедленно спрятаться в укрытиях.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил США.

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Инцидент произошел 13 ноября на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк, где дислоцируются американские военные. По словам представителя ВВС США, сотрудники службы безопасности отреагировали на сообщения о вероятной несанкционированной активности беспилотников над военным объектом.

«Сегодня вечером сотрудники службы безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Лейкенхит. Никто из персонала не пострадал, самолеты и инфраструктура не получили повреждений», – заявили в ВВС США.

По информации Sky News, военнослужащие получили срочное сообщение с приказом оставаться в укрытиях. В нем отмечалось, что тревога является реальной, а не учебной. Персоналу рекомендовали найти ближайшее безопасное помещение.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что американские силы безопасности отреагировали на сообщения о беспилотниках. В настоящее время инцидент исчерпан, однако обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности на американских военных объектах в Великобритании из-за сообщений о возможных угрозах, связанных с Ираном.

В частности, 9 ноября американские военные передислоцировали более десятка боевых самолетов с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк. По меньшей мере два самолета перебросили именно на авиабазу Лейкенхит.

Напомним, в конце октября два беспилотника нарушили воздушное пространство Румынии на северо-востоке страны. Для реагирования военные подняли четыре истребителя F-16 и вертолет.

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