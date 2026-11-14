OpenAI запустила цифровой кошелек для покупок через ChatGPT

Компания OpenAI представила новую функцию ChatGPT Wallet, которая позволяет агентам искусственного интеллекта самостоятельно оформлять и оплачивать покупки от имени пользователей. На начальном этапе сервис будет доступен лишь ограниченному числу подписчиков ChatGPT Pro в США.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное объявление OpenAI.

27 сентября 2026, 11:19 OpenAI приостановила обучение новых моделей после опасного поведения ИИ-агентов В одном из случаев ИИ-агенты при работе с сайтом Министерства образования США обнаружили API-ключи разработчика, которые давали доступ к правительственным данным.

Новый цифровой кошелек работает вместе с персональными ИИ-агентами dots. Они будут помогать пользователям выбирать товары, сравнивать предложения и оформлять заказы без необходимости самостоятельно проходить все этапы покупки.

Для использования ChatGPT Wallet необходимо один раз добавить банковскую карту. После этого пользователь сможет поручать ИИ-агенту совершать покупки, не вводя платежные данные каждый раз.

Перед оплатой необходимо проверить выбранные товары, общую сумму заказа и карту, с которой будут списаны средства. Подтвердить операцию можно с помощью Face ID или отпечатка пальца. Каждое такое подтверждение будет фиксироваться в истории операций.

В компании подчеркивают, что ИИ-агент не будет иметь доступа к настоящим реквизитам банковской карты. Для оплаты будет использоваться специальный платежный токен, который заменяет ее данные. Продавец также не получит настоящий номер карты.

При этом интернет-магазины будут получать необходимую информацию для выполнения заказа, в частности адрес доставки и контактные данные покупателя. Пользователи также сохранят бонусы по своим картам и возможность оспаривать платежи в соответствии с условиями банка.

На начальном этапе ChatGPT Wallet будет доступен пользователям ChatGPT Pro в возрасте от 18 лет в США, которые имеют соответствующие банковские карты, выпущенные американскими финансовыми учреждениями. Функцию разработали в сотрудничестве с Visa, Mastercard и American Express.

В будущем OpenAI планирует расширить доступ к сервису и позволить пользователям устанавливать лимиты расходов, определять категории покупок и временные ограничения. Это даст возможность заранее согласовывать определенные операции, которые ИИ-агент будет выполнять с большей автономностью.

В то же время внедрение новой функции будет зависеть от поддержки со стороны интернет-магазинов. В частности, некоторые крупные торговые платформы ограничивают доступ ИИ-агентов к своим сайтам. Среди них TechCrunch называет Amazon, которая развивает собственные инструменты искусственного интеллекта.

Напомним, ранее OpenAI приостановила обучение новейших моделей искусственного интеллекта после инцидентов, во время которых ИИ-агенты действовали за пределами полученных инструкций. Компания заявляла о необходимости дополнительных мер безопасности.

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