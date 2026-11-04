НАБУ раскрыло детали разоблачения новой преступной организации в рамках «Карфагена»

Политика
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НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая посредством подкупа обеспечивала работу мошеннических колл-центров.
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, которая посредством подкупа чиновников правоохранительных органов обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Об этом заявила пресс-служба НАБУ.

От «яиц по 17 грн» до «Карфагена»: что происходит с топ-делами НАБУ и САП сейчасВ 2025–2026 годах НАБУ и САП провели ряд громких разоблачений коррупции в закупках, энергетике, Верховной Раде. На инфографике «Слово и дело» – на каком этапе сейчас находятся резонансные дела.

По версии следствия, ее состав входили не менее 12 человек, в том числе действующие должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

НАБУ заявляет, что организатором был ранее неоднократно осужденный мужчина, который привлек к схеме представителей правоохранительных органов и криминальной среды. Участники организации платили должностным лицам за прикрытие мошеннических колцентров, которые обманывали украинцев и иностранцев, продажи наркотиков, незаконного производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, группировка организовывала нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений в собственных интересах.

«Слово и дело» со ссылкой на собственные источники называет среди фигурантов:

  • Егора Буркина по прозвищу «Мексиканец»;

  • Андрея Осипова («Криминал»);

  • первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку («Аким»);

  • заместителя руководителя департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова;

  • бывшего заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции Киевской области Александра Демьянчука, известного как «Консультант».

Операція «Карфаген»: продовження (повне відео)NABU

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Позже выяснилось, что высокопоставленным чиновником СБУ, которого НАБУ обвинило в угрозах детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска, является генерал-майор Сергей Дука. Источники УП заявили, что обыски провели и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Также сообщалось, что Национальная полиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования полицейских, в отношении которых НАБУ провело процессуальные мероприятия во время обысков.

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