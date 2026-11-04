НАБУ раскрыло детали разоблачения новой преступной организации в рамках «Карфагена»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, которая посредством подкупа чиновников правоохранительных органов обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Об этом заявила пресс-служба НАБУ.

11 сентября 2026, 17:29 От «яиц по 17 грн» до «Карфагена»: что происходит с топ-делами НАБУ и САП сейчас В 2025–2026 годах НАБУ и САП провели ряд громких разоблачений коррупции в закупках, энергетике, Верховной Раде. На инфографике «Слово и дело» – на каком этапе сейчас находятся резонансные дела.

По версии следствия, ее состав входили не менее 12 человек, в том числе действующие должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

НАБУ заявляет, что организатором был ранее неоднократно осужденный мужчина, который привлек к схеме представителей правоохранительных органов и криминальной среды. Участники организации платили должностным лицам за прикрытие мошеннических колцентров, которые обманывали украинцев и иностранцев, продажи наркотиков, незаконного производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, группировка организовывала нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений в собственных интересах.

«Слово и дело» со ссылкой на собственные источники называет среди фигурантов:

Егора Буркина по прозвищу «Мексиканец»;

Андрея Осипова («Криминал»);

первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку («Аким»);

заместителя руководителя департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова;

бывшего заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Нацполиции Киевской области Александра Демьянчука, известного как «Консультант».

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Позже выяснилось, что высокопоставленным чиновником СБУ, которого НАБУ обвинило в угрозах детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска, является генерал-майор Сергей Дука. Источники УП заявили, что обыски провели и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Также сообщалось, что Национальная полиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования полицейских, в отношении которых НАБУ провело процессуальные мероприятия во время обысков.

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