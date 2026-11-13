Операция «Карфаген»: генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО

Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, подозреваемый по делу «Карфаген», вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве после внесения залога в размере 65 млн гривен.

По информации журналистов «Суспильного», перед освобождением генерала возле здания следственного изолятора собралась группа людей в камуфляже и балаклавах. Когда Дука вышел из изолятора, они устроили ему овации.

Личности и причины пребывания возле учреждения военных пока неизвестны.

Медиа сообщило, что во время выхода из СИЗО Сергей Дука публично попросил народных депутатов «создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию коррупции в НАБУ».

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Зеленский пообещал, что подозреваемый в коррупции не будет иметь права выйти под залог Сказано 30 января 2019 г.Статус обещания: Не выполнено

Также он поблагодарил коллег за помощь.

«Я очень благодарен своим побратимам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что помогли внести безосновательный, необоснованный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело зарабатываются эти деньги ребятами, и от всего сердца благодарен им за это», – сказал Дука во время общения с журналистами.

По данным адвоката подозреваемого Юрия Сухова, большую часть залога за Дуку добровольно собрали сотрудники спецслужбы. Защитник отметил, что Дуку уволили с руководящей должности, но он остается в штате СБУ, а спецподразделение «Альфа» до сих пор охраняет его, поскольку генерал находится в российском списке на уничтожение.

Как известно, 13 ноября за генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуку, фигурирующего в деле «Карфаген», внесли полную сумму залога – 65 миллионов гривен.

Напомним, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикорупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили по меньшей мере 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Организатором выступил неоднократно судимый мужчина, объединивший правоохранителей и криминалитет. Они брали деньги за «крышу» для колл-центров, наркоторговли, контрафактных сигарет и фальшивой валюты, а также организовывали похищения людей, нападения и пытки.

Среди фигурантов дела были Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНГ СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

А впоследствии в медиа появилась информация, что сотрудников СБУ призывают сбрасываться на залог для генерала Дуки.

Позже арестованный по подозрению по делу «Карфаген» генерал СБУ Сергей Дука написал открытое письмо из СИЗО. В нем он назвал расследование против себя «местью НАБУ и САП» и требует, чтобы его действия оценивали по доказательствам, а «не по эффектным видео и громким заголовкам».

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