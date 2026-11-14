В Сенате США назвали дальнейшие переговоры с россией «фарсом»

Председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон назвал дальнейшие переговоры с россией о завершении войны в Украине «фарсом». По его мнению, требования Москвы к НАТО свидетельствуют о том, что российский диктатор владимир путин не настроен на достижение мира.

Об этом сенатор написал в соцсети X.

14 ноября 2026, 09:23 NYT раскрыло содержание российского документа с требованиями к НАТО и Украине По информации издания, документ фактически повторяет требования, которые россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Коттон раскритиковал требование россии об отводе войск НАТО от границ стран Альянса, назвав его абсурдным.

«Требование россии, чтобы страны НАТО отвели войска от собственных границ, абсурдно. Путин в очередной раз доказал, что не настроен серьезно на достижение мира путем переговоров. На данном этапе дальнейшие переговоры – это фарс», – написал сенатор.

По словам Коттона, российский диктатор согласится прекратить войну лишь тогда, когда осознает, что не способен победить.

«Путин согласится прекратить войну только тогда, когда поймет, что не сможет победить. Мы должны помочь Украине доказать ему это», – подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что россия во время переговоров выдвинула ряд требований, среди которых передача ей всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от военных баз в странах Балтии.

Также ранее специальный представитель президента США Джаред Кушнер анонсировал следующий раунд переговоров о завершении войны в Украине. Встреча запланирована на следующую неделю.

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