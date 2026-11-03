Германия выделит Украине зимний пакет поддержки

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили дальнейшую военную помощь Украине. В частности, Берлин готовит зимний пакет поддержки, а также новую помощь украинскому флоту истребителей F-16.
Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Мерцом в Берлине.
Глава государства указал на значительный дефицит средств противовоздушной обороны и ракет PAC-2, PAC-3 и IRIS-T. Он также поблагодарил Германию за помощь в обеспечении украинской системы ПВО.
«Спасибо большое за то, что будет зимний пакет поддержки. Мы говорили о дальнейшей помощи...И мы благодарны за поддержку нашего флота F-16. Это нужно, в частности, для защиты от российского террора, от «шахедов». И мы обсуждали новый пакет такой поддержки для наших F-16», – указал он.
Кроме того, как добавил Зеленский, Украина и Германия продолжают работать над совместным производством и реализацией антибаллистической программы «Freyja». По его словам, эта инициатива нужна не только Украине, но всей Европе.
Напомним, накануне Мерц заявил, что лидеры стран «Коалиции желающих» в середине ноября соберутся в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.
На инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в течение восьми месяцев 2026 года увеличил объемы помощи больше всего, а кто – минимально.
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