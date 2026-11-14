В Афганистане талибы фактически запрещают врачам-мужчинам лечить женщин. Несмотря на отсутствие официально объявленного общенационального запрета, медики сообщают о проверках клиник, угрозах тюремного заключения и отказах пациенткам в помощи даже в критических случаях.

Об этом сообщает The Guardian по результатам совместного расследования с Zan Times.

26 августа 2026, 11:43 Из террористов – в «уважаемых партнеров». Международные контакты Талибана за 5 лет у власти За 5 лет у власти талибов с ними чаще всего встречались дипломаты исламских стран, а также Китая и рф. Подробнее о международной активности талибов – на инфографике Слово и дело.

По словам опрошенных журналистами врачей, в большинстве провинций Афганистана мужчинам запрещают осматривать и лечить женщин без соблюдения определенных условий. В частности, речь идет о присутствии махрама – родственника-мужчины, который сопровождает пациентку, или участии медсестры в отдельных процедурах.

Медики рассказывают, что представители «Талибана» проводят проверки клиник и предупреждают о возможном тюремном заключении врачей, которые будут принимать пациенток вопреки установленным ограничениям.

Одна из опрошенных женщин, 37-летняя жительница Герата, рассказала, что не смогла завершить стоматологическое лечение. После нескольких посещений клиники ей отказали в дальнейших процедурах, сославшись на распоряжение талибов, запрещающее стоматологам-мужчинам лечить женщин.

По словам пациентки, спустя три месяца после отказа лечение так и не возобновили.

Хирург, работающий в государственной больнице на севере Афганистана, также сообщил, что врачам запрещают непосредственно осматривать женщин, даже когда их состояние критическое.

«Нам не разрешают непосредственно осматривать пациенток, поскольку мы не являемся их махрамами. Не имеет значения, насколько проста процедура или насколько критическое состояние пациентки», – рассказал медик.

Ограничения действуют на фоне нехватки женщин-врачей. С декабря 2024 года талибы запретили женщинам учиться в медицинских учебных заведениях. Кроме того, сотрудники больниц сообщили журналистам о запрете нанимать новых сотрудниц.

При этом женщины, которые уже работают врачами, также должны соблюдать требования о сопровождении махрамом.

По данным расследования, некоторые пациентки вынуждены ездить на лечение в другие провинции, обращаться к недостаточно квалифицированным медицинским работницам или вовсе отказываться от помощи.

В провинции Балх ситуация осложняется дополнительными ограничениями. В частности, в мае местным медицинским учреждениям якобы приказали заменять имена пациенток словом «Биби» даже в рецептах.

При этом новые свидетельства противоречат предыдущим заверениям представителей «Талибана». В феврале 2026 года один из чиновников заявлял, что врачей-мужчин будут приравнивать к махрамам при оказании медицинской помощи женщинам.

Напомним, ранее сообщалось, что за пять лет после захвата власти в Афганистане представители «Талибана» значительно расширили международные контакты. Несмотря на систематические нарушения прав человека, талибы продолжают сотрудничать с рядом государств, а россия в 2025 году первой официально признала их власть.

Также ранее «Слово и дело» проанализировало доступ женщин и мужчин к правосудию в разных странах мира. Исследование показало, что в большинстве государств мужчины имеют больше возможностей для защиты своих прав, чем женщины.

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