Россия модернизировала «Искандеры» и использует их для ударов по мостам Киева – СМИ

Россия модернизировала баллистические ракеты «Искандер», оснастив их новыми системами наведения, которые позволяют изменять траекторию полета и поражать цели с точностью до нескольких метров. Москва использует эти ракеты для ударов по мостам Киева в рамках стратегии, направленной на разделение Украины вдоль Днепра.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на украинских должностных лиц и военных экспертов.

9 октября 2026, 14:14 Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через Днепр Северный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

По данным издания, российские войска оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые позволяют корректировать траекторию непосредственно перед поражением цели.

Как рассказал советник президента Украины Сергей Бескрестнов, такие системы уже применяли во время недавних ударов по мостам в Киеве. В результате атак было нарушено транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы.

В частности, в минувшие выходные россияне за одну ночь ударили четырьмя баллистическими ракетами по Северному мосту. До этого в течение нескольких недель они пытались поразить восемь основных мостов Киева с помощью реактивных беспилотников.

Новые головки самонаведения сканируют местность с помощью радара за считанные секунды до взрыва боевой части. Это позволяет ракетам обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы и повышает точность ударов.

Профессор военной стратегии и технологий берлинской школы Hertie Мауро Джилли объяснил, что ранее баллистические ракеты имели определенную погрешность из-за особенностей траектории полета. На завершающем этапе они преимущественно двигались под действием силы тяжести, однако модернизация позволяет корректировать их курс.

Россия пытается разделить Украину вдоль Днепра

По информации The Telegraph, удары по мостам являются частью более широкой российской стратегии, направленной на разделение Украины вдоль реки Днепр.

Помимо транспортной инфраструктуры, Москва стремится нарушить передачу электроэнергии с запада на восток Украины. По словам украинского должностного лица, с которым общалось Financial Times, реализация такого плана может оставить без света миллионы людей.

Эксперт аналитического центра GLOBSEC Максим Безносюк отметил, что россия начала реализовывать стратегию разделения украинской энергосистемы еще в декабре прошлого года. По его словам, Кремль пытается разбить единую энергосеть на изолированные участки, которые будут вынуждены работать автономно и не смогут передавать электроэнергию между регионами.

Эксперт считает, что цель российских ударов заключается не только в ухудшении условий жизни гражданского населения, но и в ослаблении украинской оборонной промышленности и инфраструктуры, которая обеспечивает военные нужды.

Последствия ударов для жителей Киева

Как отмечает издание, больше всего от российской стратегии страдает левый берег Киева. В некоторых районах жители получают электроэнергию лишь два часа в сутки, а также регулярно остаются без централизованного отопления и водоснабжения.

Из-за повреждения транспортной инфраструктуры часть киевлян вынуждена преодолевать мосты пешком. В частности, 23-летний Влад рассказал журналистам, что после закрытия линии метро его дорога на работу общественным транспортом увеличилась до более чем двух с половиной часов в одну сторону. Теперь он тратит около 40 минут, переходя мост пешком.

Другие жители столицы рассказывают о трудностях из-за длительного отсутствия электроэнергии, воды и тепла.

В частности, 35-летняя преподавательница иностранных языков Яна Оллер отметила, что из-за отключения света вынуждена работать в сложных условиях, а иногда питаться в ближайшей столовой по три раза в день. Она опасается, что с наступлением сильных морозов ситуация станет еще сложнее, однако покидать Киев не планирует.

По оценкам экспертов, российские удары по мостам и энергетической инфраструктуре направлены на одновременное нарушение транспортных связей, энергоснабжения и работы предприятий, важных для обороноспособности Украины.

Напомним, 6 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что войска российской федерации готовятся нанести новый удар по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре, в частности по мостам через Днепр.

Также как известно, в Киеве 8 ноября частично возобновили движение по Северному мосту после российской атаки. Проезд разрешили с временными ограничениями для разных видов транспорта.

На инфографике «Слово и дело» показаны альтернативные маршруты через Днепр на случай перекрытия Северного, Южного мостов и моста Патона. В частности, для объезда Северного моста можно использовать Подольский мостовой переход.

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