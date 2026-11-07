В Конгрессе США готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов – FT

Демократы в Конгрессе США обсуждают подготовку нового пакета помощи Украине в сфере безопасности, предварительный объем которого оценивается в 15 миллиардов долларов. При этом законодатели стремятся обеспечить дополнительную поддержку украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей Демократической партии.

5 ноября 2026, 04:41 Демократы в Конгрессе США смогут одобрить новую помощь Украине – Reuters Демократы после получения контроля над Сенатом и Палатой представителей США смогут инициировать новую помощь Украине и блокировать ослабление санкций против россии.

По словам сотрудника комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократы обсуждают новый пакет помощи Киеву в сфере безопасности объемом около 15 миллиардов долларов.

После победы на промежуточных выборах Демократическая партия с января будет контролировать обе палаты Конгресса. Законодатели намерены использовать бюджетные и надзорные полномочия для усиления поддержки Украины и санкционного давления на россию.

При этом сторонники помощи Киеву стремятся обеспечить дополнительную поддержку еще до начала работы нового Конгресса. Одним из главных приоритетов является помощь украинской энергетике, которая подвергается систематическим российским атакам.

Для этого законодатели могут использовать ежегодный законопроект об оборонной политике США (NDAA). Как отметила старший советник организации Razom for Ukraine Мелинда Харинг, к документу могут предложить поправки относительно санкций, разведывательной поддержки, поставок ракет-перехватчиков, а также систем Starlink и Starfield.

Еще одним приоритетом демократов станет пересмотр санкционного законодательства в отношении россии. По данным FT, в прошлом месяце президент Дональд Трамп воспользовался правом на исключения из санкционного режима вскоре после договоренностей с владимиром путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки.

Кроме того, демократы планируют усилить контроль за работой спутниковой сети Starlink, которую использует Украина. В прошлом месяце в работе сервиса наблюдалось замедление по неустановленным причинам, что, по информации издания, негативно повлияло на способность Украины защищаться от российских атак.

Демократы также рассматривают возможность проведения расследований относительно внешней политики администрации Трампа и деловых интересов его семьи. В частности, они хотят проверить деловые интересы спецпосланников президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Принятие новых решений будет зависеть от поддержки республиканцев. Для преодоления возможного президентского вето демократам необходимо собрать две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Ранее сообщалось, что после победы на промежуточных выборах демократы получат возможность определять повестку дня обеих палат Конгресса США и выносить на голосование новые пакеты помощи Украине. При этом для преодоления возможного вето Дональда Трампа им понадобится поддержка части республиканцев.

А Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на увеличение американской финансовой и военной поддержки после победы демократов на выборах в Конгресс. По его словам, во время избирательной кампании представители партии сигнализировали о намерении уделять больше внимания войне против Украины.

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