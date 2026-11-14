В Финляндии отреагировали на требования россии о выходе страны из НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал неприемлемыми требования россии относительно выхода страны из НАТО и вывода военных баз Альянса из стран Балтии. По его словам, Москва пытается проверить готовность США и Европы идти на уступки во время мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление финского министра обороны.

14 ноября 2026, 09:23 NYT раскрыло содержание российского документа с требованиями к НАТО и Украине По информации издания, документ фактически повторяет требования, которые россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Хяккянен прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, согласно которой россия предложила новую архитектуру европейской безопасности. Среди ее условий – выход Финляндии из НАТО и ликвидация военных баз Альянса в странах Балтии.

«Россия хочет, чтобы европейские страны НАТО ограничили собственную деятельность в интересах россии, но такие вещи не подлежат обсуждению», – подчеркнул министр.

Он назвал подобные требования абсолютно возмутительными и отметил, что Москва осознает их неприемлемость.

В то же время пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что россия требовала выхода Финляндии из НАТО.

«Мне об этом неизвестно. Такого требования не выдвигали. Это точно не было частью обсуждения», – заявил он.

По словам Хяккянена, в последние дни россия пытается выяснить, насколько далеко США и Европа готовы зайти в своих уступках. Министр связал это с двухдневными переговорами между Украиной и россией в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что действия Москвы свидетельствуют об отсутствии серьезных намерений достичь мира. Вместо этого россия пытается расширить свои требования, выйдя за пределы войны против Украины.

«Мы четко видим, что россия несерьезно относится к мирным переговорам, а скорее расширяет свои требования от войны в Украине до изменения архитектуры европейской безопасности в свою пользу», – заявил Хяккянен.

Министр также призвал западных политиков не поддаваться на российские манипуляции. По его словам, Москва десятилетиями использует психологическую тактику, постоянно выдвигая новые требования во время переговоров, чтобы добиться более выгодных для себя условий.

Как известно, Финляндия присоединилась к НАТО в 2023 году после полномасштабного вторжения россии в Украину. Страна имеет протяженную границу с рф, на которую приходится более половины сухопутной границы россии с государствами Альянса.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что россия на неофициальных переговорах по завершению войны в Украине выдвинула ряд требований, среди которых – передача под ее контроль всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

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