Вспышка Эболы в Африке стала второй по масштабам в истории: ВОЗ назвала главное препятствие

Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Африке превысило 11 тысяч. Нынешняя вспышка стала второй по масштабам в истории. Несмотря на снижение заболеваемости в отдельных районах, вирус продолжает распространяться, а нападения на медицинских работников осложняют борьбу с эпидемией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ООН.

28 октября 2026, 07:44 Вспышка Эболы в Африке: количество жертв приближается к 4900 человек В ДР Конго зафиксировали более 10 000 случаев заражения лихорадкой Эбола, а количество смертей приближается к 4900 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), через шесть месяцев после начала вспышки число новых случаев сократилось в некоторых бывших очагах заболевания. В частности, положительную динамику зафиксировали в городе Буниа на востоке Демократической Республики Конго.

В то же время инфекция распространяется в отдаленных сельских районах, куда медицинским работникам сложнее добраться.

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Игеквеазу заявил, что главным препятствием для сдерживания эпидемии остается ухудшение ситуации с безопасностью.

По его словам, с начала вспышки зафиксировали около 80 нападений на медицинские учреждения и работников. Насилие осложняет доступ к пациентам, препятствует лечению и отслеживанию новых случаев заражения.

Нынешняя вспышка вызвана редкой разновидностью вируса Эбола – Бундибугио. Ее выявили в середине мая. В настоящее время против этой разновидности нет одобренных вакцин или специфических методов лечения.

В то же время международная гуманитарная организация «Врачи без границ» раскритиковала меры борьбы с эпидемией. Ее представители заявили о нехватке медицинских материалов и предупредили, что распространение вируса остается неконтролируемым.

Специальный координатор ООН по вопросам борьбы с Эболой Жюльен Арнейс признал, что работу медиков осложняют огромные масштабы территории, охваченной вспышкой.

При этом, по его словам, несмотря на опасность и логистические трудности, медицинские команды имеют возможность работать примерно 80% времени.

Напомним, в конце октября в ДР Конго число подтвержденных случаев Эболы превысило 10 тысяч, а число умерших приблизилось к 4900. Также случаи заражения зафиксировали в других африканских странах.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго не менее 25 пациентов покинули больницы после нападений на медицинские учреждения. Во время одного из инцидентов нападавшие подожгли палатки организации «Врачи без границ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.