Испания выделит Украине пакет военной помощи на 437 млн евро

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи на 437 млн евро. Его обсудили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Президент отметил, что Испания последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Во время переговоров стороны обсудили наполнение нового пакета и наиболее актуальные потребности украинской армии в защите.

Отдельное внимание уделили последствиям российских атак на украинскую инфраструктуру. В частности, речь шла об ударах по энергетическим объектам, логистике и железной дороге.

Президент подчеркнул, что только за этот год россия повредила больше украинских локомотивов, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны. Также под постоянными обстрелами находятся энергосети и системы водоснабжения.

По словам Зеленского, особенно сложной остается ситуация в Киеве, поэтому важна не только военная, но и гуманитарная поддержка.

Напомним, ранее ЕС направил 4,36 млрд евро на бюджетную и оборонную поддержку Украины по программе Ukraine Support Loan.

Кроме того, недавно Украина получила более 404 млн долларов в рамках помощи от Японии и Всемирного банка.

Также Еврокомиссия начала процесс предоставления Украине дополнительного кредитного финансирования на сумму 45 млрд евро.

В то же время ЕС призывает партнеров из G7 и других стран расширить финансовую помощь Киеву на 2027 год, по оценкам Еврокомиссии, союзники за пределами ЕС пока задекларировали лишь 4 млрд евро против 19 млрд евро, ожидаемых в этом году.

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