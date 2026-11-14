В США танкер столкнулся с круизным лайнером, более 30 пострадавших

В Новом Орлеане в США 13 ноября нефтяной танкер столкнулся с круизным судном American Heritage, стоявшем у причала на реке Миссисипи. В результате столкновения пассажирское судно перевернулось и затонуло, десятки людей оказались в воде. В больницы доставили 32 пострадавших.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам мэра Нового Орлеана Хелены Морено, авария произошла около полудня, когда танкер Atlantic Asphalt потерял управление и врезался в пришвартованное круизное судно American Heritage компании American Cruise Lines. После столкновения пассажиры начали срочно покидать корабль. Однако судно быстро набирало воду, впоследствии перевернулось и затонуло. Десятки людей упали в реку Миссисипи.

На момент аварии на борту American Heritage находились примерно 180–190 пассажиров и членов экипажа. По данным полиции порта, около 87 пассажиров успели сойти на берег до того, как судно перевернулось.

Всех людей, находившихся на борту, удалось спасти. Погибших нет. В то же время 32 пассажиров госпитализировали. По словам мэра, никто из них не получил критических травм.

После аварии Береговая охрана США временно перекрыла движение судов на участке реки вблизи места столкновения.

По предварительной информации, танкер мог потерять управление из-за неисправности рулевой системы. В то же время окончательные причины аварии установят следователи.

Напомним, в октябре возле греческих островов Лесбос и Самос в течение нескольких часов перевернулись две лодки с мигрантами. В результате аварий погибли по меньшей мере 12 человек, среди них – младенец.

А ранее В Индонезии пассажирское судно Virgo Transport 8 затонуло в Яванском море. На борту находились 243 человека: шестеро погибли, еще 129 считались пропавшими без вести.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.