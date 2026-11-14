Трамп не верит в версию кибератаки после остановки авиарейсов в США – Fox News

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Президент США Дональд Трамп высказал свою версию причин масштабного сбоя авиасообщения 13 ноября.
Фото getty images

Президент США Дональд Трамп предположил, что масштабный сбой авиасообщения в стране произошел из-за устаревшего оборудования Федерального управления гражданской авиации (FAA). По его мнению, инцидент, вероятно, не был связан с кибератакой.

Об этом сообщил корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси после телефонного разговора с Трампом.

В США отменили запрет на авиарейсы и назвали предварительную причину сбояВ США отменили запрет на вылеты самолетов после масштабного сбоя. Около 15 тысяч рейсов задержали или отменили, проблемы коснулись и международного авиасообщения.

По словам журналиста, американский президент не считает, что причиной масштабного сбоя стала кибератака или вмешательство искусственного интеллекта.

«По его словам, это, похоже, не кибератака, не вмешательство искусственного интеллекта или что-то подобное», – рассказал Дуси.

Трамп также отметил, что никто не взял на себя ответственность за инцидент. При этом инфраструктура FAA включает много устаревшего оборудования, части которого около 55 лет.

По словам президента США, вопрос модернизации систем управления воздушным движением уже обсуждался с Конгрессом.

Напомним, 13 ноября в США на несколько часов приостановили вылеты самолетов из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Впоследствии FAA отменило общенациональные ограничения, однако авиакомпании предупредили о длительных задержках и постепенном восстановлении нормального расписания.

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