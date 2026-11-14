В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС

Общество
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В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях. Водителям назвали альтернативные маршруты объезда.
Фото wikipedia.org

В Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС в обоих направлениях. Водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Сначала, в 6:47, он сообщил об изменении схемы движения по плотине ДнепроГЭС. Тогда проезд был разрешен только в одном направлении – с правого берега на левый. Для движения в обратном направлении водителям рекомендовали пользоваться мостом имени Преображенского и Арочным мостом.

Однако уже в 7:17 глава ОВА сообщил о полном перекрытии движения транспорта по плотине в обоих направлениях.

В настоящее время для объезда водители могут воспользоваться Арочным, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского.

«Прошу учитывать ограничения при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно», – отметил Семикин.

Причины перекрытия движения в настоящее время не уточняются.

Как известно, накануне в ОВА сообщали, что в Запорожье из соображений безопасности рассматривают возможность временного перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Напомним, что 13 ноября враг нанес два удара по Запорожью, вследствие чего погиб 17-летний подросток.

Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе. По последним данным, ранения получили 50 человек.

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Пробка/Проезд/Дорога Транспорт Запорожье Днепровская ГЭС
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