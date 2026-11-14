Более 100 кораблей: Китай тайно провел масштабные военные учения у Тайваня

Китай в начале ноября провел масштабные военные учения в западной части Тихого океана и вблизи Тайваня, не объявляя о них заранее. В пиковый момент к маневрам привлекли более 100 военных кораблей и судов береговой охраны. В Тайбэе такие действия назвали «тихим запугиванием».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц Тайваня в сфере безопасности.

24 августа 2026, 15:30 Остров против материка: сравнение военного потенциала Тайваня и КНР Тайвань имеет 750 танков, 269 боевых самолетов и 26 кораблей. Вместе с тем армия Республики на порядки меньше, чем у КНР. «Слово и дело» сравнивает на инфографике военный потенциал двух Китаев - демократического и коммунистического.

По словам одного из собеседников агентства, китайские военные и береговая охрана в начале ноября сосредоточили в регионе более 100 судов. Во время учений они, в частности, отрабатывали имитацию ударов по вооруженным силам других стран и городам, включая тайваньские.

Масштабы развертывания китайского флота превысили учения Justice Mission 2025, которые Пекин проводил против Тайваня почти год назад. Нынешние маневры стали одними из крупнейших по количеству привлеченных китайских кораблей.

«Это тихие учения – и фактически тихое запугивание», – заявил тайваньский чиновник.

Он сравнил действия Китая с грабителем, который скрывает оружие под одеждой, но направляет его на кассира банка, заставляя отдать деньги без открытого применения силы.

По информации Reuters, во время учений китайская подводная лодка также осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты из Желтого моря в направлении материковой части Китая.

В маневрах принимали участие военно-морские силы Восточного, Северного и Южного командований Народно-освободительной армии Китая. По мнению тайваньских должностных лиц, это свидетельствует о подготовке Пекина не только к возможной блокаде Тайваня, но и к более масштабным военным операциям в западной части Тихого океана.

По состоянию на 13 ноября количество китайских судов в регионе сократилось примерно до 70. В то же время секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву сообщил, что корабельные группировки трех командований вместе с авианосной ударной группой «Ляонин» продолжают действовать в водах к востоку от Филиппин.

Кроме того, вблизи Тайваня сохраняется высокая активность китайской военной авиации.

По оценке иностранного разведывательного источника Reuters, отсутствие официального объявления об учениях было сознательным решением Пекина. Такая тактика позволяет Китаю усиливать военное давление, одновременно избегая масштабной дипломатической реакции.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин считает, что «воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно», ведь «ход истории остановить невозможно». В то же время он заверил, что это должно произойти мирным путем.

Ранее СМИ писали о том, что Тайвань ускоряет подготовку к возможной войне с Китаем и активно изучает украинский опыт применения беспилотников против более сильного противника. Остров планирует резко нарастить производство воздушных и морских дронов и меняет подход к организации обороны.

Кроме этого, Тайвань провел ежегодные масштабные военные учения Han Kuang, во время которых военные отработали действия на случай нападения Китая.

Тем временем президент США Дональд Трамп после поездки в Китай призвал Тайбэй воздержаться от «отделения» от Пекина и подчеркнул, что обеим сторонам следует «успокоиться».

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