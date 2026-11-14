Россия атаковала Украину почти сотней дронов: сколько обезвредила ПВО

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, в том числе 61 реактивным Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

13 ноября 2026, 08:02 Силы ПВО в течение ночи обезвредили 80 российских беспилотников В ночь на 13 ноября россия атаковала Украину 117 беспилотниками, в том числе 63 реактивными Shahed. Силы ПВО обезвредили 80 дронов. Зафиксированы попадания на 24 локациях.

По данным военных, атака началась в 18:00 13 ноября. Россияне запускали беспилотники типов Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия» из Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушная оборона обезвредила 81 беспилотник, среди которых 52 реактивных Shahed.

При этом зафиксированы попадания российских беспилотников в восьми местах, а также падение обломков сбитых дронов еще в двух.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину 117 беспилотниками, в том числе 63 реактивными Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 80 дронов. Попадания зафиксировали в 24 местах.

А в ночь на 12 ноября россияне применили против Украины баллистические и противокорабельные ракеты, а также 123 беспилотника. ПВО обезвредила пять целей типа «Бандероль»/«Дань-Т» и 89 дронов других типов.

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