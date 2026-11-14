NYT раскрыло содержание российского документа с требованиями к НАТО и Украине

Россия во время переговоров в Абу-Даби вновь потребовала сократить военное присутствие НАТО в Восточной Европе до уровня 1997 года. Также Москва настаивает на ограничении ядерной защиты европейских государств и прекращении военной помощи Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на российский документ от 10 ноября, который распространяли среди участников переговоров.

13 ноября 2026, 12:09 Контроль над Донбассом и выход Финляндии из НАТО: СМИ узнали о требованиях рф на переговорах Россия на переговорах выдвинула требования о контроле над Донбассом, выходе Финляндии из НАТО и демилитаризации портов Одессы и Николаева.

По информации издания, документ фактически повторяет требования, которые россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, Москва хочет, чтобы НАТО отвело свои войска и военные базы на позиции по состоянию на 1997 год, то есть до расширения Альянса на страны Центральной и Восточной Европы. Такие ограничения прежде всего сказались бы на безопасности Польши и стран Балтии.

Отдельные требования касаются ядерного сдерживания. Если в 2021 году россия настаивала на прекращении механизма совместного использования ядерного оружия НАТО, то теперь требует, чтобы Франция и Великобритания исключили возможность применения собственного ядерного арсенала для защиты других европейских государств.

Кроме того, российский документ предусматривает прекращение поставок Украине всех видов западного вооружения, военной техники и оборудования.

При этом Москва допускает вступление Украины в Европейский Союз только при условии, что страна не будет участвовать в общей оборонной политике ЕС.

По словам собеседников NYT, во время переговоров российские представители ссылались на систему разделения сфер влияния между США и СССР времен Холодной войны как на возможную модель будущей европейской безопасности.

Как отмечает издание, документ не имеет официального бланка или подписи и отражает первоначальную позицию российской стороны. Собеседники, осведомленные о ходе переговоров, не исключают возможности дальнейших компромиссов.

Напомним, ранее Bild сообщало, что во время переговоров россия выдвинула ряд требований, среди которых передача ей всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от военных баз в странах Балтии.

Также сообщалось, что американская сторона выступила за привлечение европейских представителей к обсуждению будущей системы безопасности. Из-за возражений россии представители Европы не участвовали в основных трехсторонних переговорах, но проводили отдельные консультации.

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