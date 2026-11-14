NYT раскрыло содержание российского документа с требованиями к НАТО и Украине

Россия во время переговоров в Абу-Даби вновь потребовала сократить военное присутствие НАТО в Восточной Европе до уровня 1997 года. Также Москва настаивает на ограничении ядерной защиты европейских государств и прекращении военной помощи Украине.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на российский документ от 10 ноября, который распространяли среди участников переговоров.
По информации издания, документ фактически повторяет требования, которые россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.
В частности, Москва хочет, чтобы НАТО отвело свои войска и военные базы на позиции по состоянию на 1997 год, то есть до расширения Альянса на страны Центральной и Восточной Европы. Такие ограничения прежде всего сказались бы на безопасности Польши и стран Балтии.
Отдельные требования касаются ядерного сдерживания. Если в 2021 году россия настаивала на прекращении механизма совместного использования ядерного оружия НАТО, то теперь требует, чтобы Франция и Великобритания исключили возможность применения собственного ядерного арсенала для защиты других европейских государств.
Кроме того, российский документ предусматривает прекращение поставок Украине всех видов западного вооружения, военной техники и оборудования.
При этом Москва допускает вступление Украины в Европейский Союз только при условии, что страна не будет участвовать в общей оборонной политике ЕС.
По словам собеседников NYT, во время переговоров российские представители ссылались на систему разделения сфер влияния между США и СССР времен Холодной войны как на возможную модель будущей европейской безопасности.
Как отмечает издание, документ не имеет официального бланка или подписи и отражает первоначальную позицию российской стороны. Собеседники, осведомленные о ходе переговоров, не исключают возможности дальнейших компромиссов.
Напомним, ранее Bild сообщало, что во время переговоров россия выдвинула ряд требований, среди которых передача ей всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от военных баз в странах Балтии.
Также сообщалось, что американская сторона выступила за привлечение европейских представителей к обсуждению будущей системы безопасности. Из-за возражений россии представители Европы не участвовали в основных трехсторонних переговорах, но проводили отдельные консультации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»