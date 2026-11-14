Передача Украине лицензии на производство ракет для Patriot застряла в Пентагоне – СМИ

Национальная безопасность
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Передача Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot задерживается в Пентагоне. Документы, которые якобы согласовали Марко Рубио и Пит Хегсет еще в октябре, до сих пор не оформлены.
Фото: Reuters

Процесс передачи Украине лицензии на производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot задерживается в Пентагоне. Несмотря на предварительное согласование вопроса на уровне руководства США, необходимые документы до сих пор не оформлены.

Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфогл.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По информации журналиста, государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет подписали необходимые документы еще в октябре. Однако после этого процесс фактически остановился.

Два источника подтвердили Рауфоглу, что лицензионные документы сейчас «застряли» из-за бюрократических процедур. По их словам, задержка возникла на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.

В Пентагоне пока не предоставили официальных комментариев относительно ситуации.

Напомним, о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков к Patriot впервые заговорили после саммита НАТО в Анкаре в июле. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить самостоятельное производство этих боеприпасов.

После тех договоренностей в прессе появилась информация о начале оформления документов, а конгрессмен Майкл Маккоул подтвердил, что оборонные гиганты США во главе с Lockheed Martin готовы локализовать этот процесс.

Впрочем, впоследствии Трамп заявил об отсутствии окончательного решения по этому поводу, отметив, что согласен на передачу лицензии только на «менее современные» модификации ракет для систем ПВО.

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США Пентагон Patriot Ракеты ПВО
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