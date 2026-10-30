В Украине построят 21 альтернативный мост: где и когда заработают

В Украине планируют возвести 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в частности через Днепр. В Киеве работы уже начались, а первые переправы должны заработать в начале 2027 года.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время часа вопросов к правительству.

9 октября 2026, 14:14 Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через Днепр Северный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

По его словам, в течение последнего месяца россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины. Удары зафиксировали, в частности, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

«В течение последнего месяца рф системно атакует мостовую инфраструктуру Украины. Зафиксированы массовые поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове. Принят правительственный проект о быстром строительстве альтернативных мостовых переправ, в том числе через реку Днепр. В общем предусматривается реализация 21 мостовой переправы», – сообщил Калашник.

Он добавил, что работы в Киеве уже начались. Первые альтернативные мосты должны заработать в начале 2027 года.

Напомним, в Киеве с 30 октября постепенно восстанавливают автомобильное движение по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.

Как известно, в результате массированного баллистического удара армии рф в ночь на 27 октября Южный мост получил повреждения. В связи с перекрытием моста, движение транспорта временно осуществлялось объездными маршрутами.

А из инфографики «Слово и дело» можно узнать какие есть альтернативы главным мостам Киева, в частности какие есть ближайшие объездные пути через Днепр.

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