Евросоюз передаст Украине генераторы и плавучие мосты накануне зимы

Лидеры ЕС пообещали мобилизовать 500 генераторов из резервов rescEU для поддержки Украины накануне зимы. Также Европа планирует передать плавучие мосты.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Также Еврокомиссия будет способствовать созданию центров экстренной помощи и обеспечит доставку четырех понтонных мостов из Норвегии и 200 автобусов.

3 ноября 2026, 14:53 Более 2 миллиардов евро: как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027 Помощь ЕС, «энергетический Рамштайн» и Фонд поддержки энергетики. На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают Украине пройти зиму 2026-2027 со светом и теплом.

«Мы пообещали помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение и поддержать украинцев в течение зимы. И мы выполняем это обещание», – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что работают совместно с украинскими властями, чтобы обеспечить доставку помощи нуждающимся людям.

В то же время европейские лидеры поддержали раунд мирных переговоров на этой неделе в Абу-Даби, к которому присоединился ЕС, и подтвердили долгосрочные обязательства по оборонной, экономической и политической поддержке Украины на пути евроинтеграции.

Ранее Дания объявила о выделении Украине 32-го пакета военной помощи на сумму 4,8 миллиарда датских крон (примерно 645 миллионов евро).

А власти Ирландии перечислили дополнительные 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий объем финансовой помощи от страны через этот механизм вырос до 52 млн евро.

Также Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон (около 54 млн долларов США) на поддержку энергетики. Средства будут направлены на усиление энергетической устойчивости, восстановление генерирующих мощностей и модернизацию инфраструктуры.

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