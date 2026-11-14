Марин Ле Пен хочет встретиться с Зеленским: что собирается обсудить

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Среди возможных тем переговоров – дальнейшее финансирование и военная помощь со стороны Франции.

Об этом сообщает Politico.

27 июля 2026, 18:38 Марин Ле Пен возвращается в большую политику: путь кандидата в президенты Франции Политик с криминальным прошлым Марин Ле Пен вновь попытается стать президентом Франции. Что о ней известно – на инфографике «Слово и дело».

Ле Пен заявила, что встреча с украинским президентом была бы уместной, поскольку вопрос финансирования Украины становится все более острым для Европы. Она также упомянула слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который угрожал блокировать выделение средств из бюджета ЕС, если страны не договорятся о финансировании помощи Украине.

По словам французского политика, она предложит провести переговоры с Зеленским во время встречи с украинским послом во Франции в понедельник.

Politico отмечает, что накануне президентских выборов во Франции помощь Украине стала одной из тем политических дискуссий между потенциальными кандидатами. В частности, лидер левых Жан-Люк Меланшон предложил провести референдум о будущем Донбасса после войны.

Напомним, ранее лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявляла о готовности посетить Киев и встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку.

Как известно, Ле Пен ранее заявляла, что против вступления Украины в ЕС, поскольку это, по ее мнению, навредит самой Франции и ударит по ее аграрному сектору.

А представитель партии Ле Пен «Национальное объединение» обещал, что в случае победы политика на президентских выборах 2027 года Париж может вообще прекратить помощь Украине.

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