Госстат объяснил, почему не обнародует актуальную численность населения Украины

Общество
Читати українською
В Госстате объяснили, почему Украина не обнародует актуальную численность населения во время войны и при каких условиях могут открыть демографические данные.
denisproduction.com

В Украине сейчас не публикуют актуальные данные о численности населения из-за рисков, связанных с полномасштабной войной. Такая информация может раскрывать мобилизационный потенциал страны и использоваться россией для информационных операций.

Об этом заявил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук в интервью «Интерфакс-Украина».

Как будет сокращаться численность населения Украины: прогнозы экспертовЧисленность населения Украины сокращается, но на счет темпов есть разные мнения. На инфографике – как менялись прогнозы по численности населения страны.

По его словам, решение не обнародовать демографическую статистику принял Кабинет Министров на период военного положения. Данные о количестве населения считают чувствительными, поскольку они могут содержать информацию об оборонных и мобилизационных возможностях Украины, а также указывать на уязвимые места социальной и инфраструктурной сфер.

В то же время в Госстате надеются найти компромисс, который позволит возобновить публикацию хотя бы части информации. В частности, рассматривают возможность обнародования общей численности населения страны без распределения по регионам.

Макарчук подчеркнул, что актуальные демографические показатели необходимы не только для общества, но и для государственного планирования, сотрудничества с международными партнерами и работы бизнеса.

В качестве примера он привел мобильных операторов, которые обязаны обеспечивать покрытие населенных пунктов с численностью более 2 тысяч жителей. Однако для выполнения этого требования возникает вопрос, на какую именно дату нужно определять количество жителей.

Кроме того, численность населения влияет на международную классификацию Украины среди других государств. В частности, одним из показателей для такого сравнения является валовой внутренний продукт на душу населения.

Напомним, ранее руководитель Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова сообщила, что за первое полугодие 2026 года население Украины уменьшилось еще на полмиллиона – до 28,5 миллиона человек. По ее словам, основной причиной такого сокращения стал выезд граждан за границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что с начала полномасштабного российского вторжения Украину покинули 9,5 миллиона гражданских граждан – это ориентировочно 20–25% от довоенного количества населения, которое насчитывало около 40 миллионов человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Госстат Население Численность населения Украины Демографическая ситуация
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ле Пен, которая выступала против помощи Украине, предложила встречу Зеленскому
Госстат объяснил, почему не обнародует актуальную численность населения Украины
Стали известны дата и возможные темы трехсторонней встречи Трампа, путина и Си Цзиньпина
Подозрительные дроны заметили над авиабазой США в Великобритании: что известно
Передача Украине лицензии на производство ракет для Patriot застряла в Пентагоне – СМИ
Зеленский вводит регулярные встречи с мэрами: какие вопросы обсудили впервые
Все аэропорты США получили приказ приостановить вылеты самолетов
итогиГенерал СБУ Дука вышел из СИЗО, а Германия выделила Украине 200 млн евро. Главное за день
На Виннитчине увеличилось количество пострадавших в результате российских ударов
Польша приостановит финансирование закупок оружия для Украины по программе PURL
Больше новостей