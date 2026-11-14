Госстат объяснил, почему не обнародует актуальную численность населения Украины

В Украине сейчас не публикуют актуальные данные о численности населения из-за рисков, связанных с полномасштабной войной. Такая информация может раскрывать мобилизационный потенциал страны и использоваться россией для информационных операций.

Об этом заявил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук в интервью «Интерфакс-Украина».

17 июля 2024, 12:14 Как будет сокращаться численность населения Украины: прогнозы экспертов Численность населения Украины сокращается, но на счет темпов есть разные мнения. На инфографике – как менялись прогнозы по численности населения страны.

По его словам, решение не обнародовать демографическую статистику принял Кабинет Министров на период военного положения. Данные о количестве населения считают чувствительными, поскольку они могут содержать информацию об оборонных и мобилизационных возможностях Украины, а также указывать на уязвимые места социальной и инфраструктурной сфер.

В то же время в Госстате надеются найти компромисс, который позволит возобновить публикацию хотя бы части информации. В частности, рассматривают возможность обнародования общей численности населения страны без распределения по регионам.

Макарчук подчеркнул, что актуальные демографические показатели необходимы не только для общества, но и для государственного планирования, сотрудничества с международными партнерами и работы бизнеса.

В качестве примера он привел мобильных операторов, которые обязаны обеспечивать покрытие населенных пунктов с численностью более 2 тысяч жителей. Однако для выполнения этого требования возникает вопрос, на какую именно дату нужно определять количество жителей.

Кроме того, численность населения влияет на международную классификацию Украины среди других государств. В частности, одним из показателей для такого сравнения является валовой внутренний продукт на душу населения.

Напомним, ранее руководитель Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова сообщила, что за первое полугодие 2026 года население Украины уменьшилось еще на полмиллиона – до 28,5 миллиона человек. По ее словам, основной причиной такого сокращения стал выезд граждан за границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что с начала полномасштабного российского вторжения Украину покинули 9,5 миллиона гражданских граждан – это ориентировочно 20–25% от довоенного количества населения, которое насчитывало около 40 миллионов человек.

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