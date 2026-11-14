В Белом доме подтвердили подготовку крупнейшего обмена пленными между Украиной и рф

Политика
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В Белом доме подтвердили, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер работают над подготовкой обмена пленными между Украиной и россией, который должен стать крупнейшим за время войны.
Reuters

В Белом доме подтвердили, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер работают над подготовкой обмена пленными между Украиной и россией, который должен стать крупнейшим за время войны.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети X.

Зеленский встретился со спецпосланниками Трампа в Ирландии: главные заявленияЗеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии. Главные заявления касаются обмена пленными, участия Европы в переговорах и гарантий безопасности Украины.

По ее словам, на этой неделе американские представители провели трехсторонние переговоры с Украиной и россией в Абу-Даби, а затем встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом рф владимиром путиным.

Кроме того, американские переговорщики обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях.

«По поручению президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту... и начали работу над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны», – говорится в сообщении.

Келли назвала результаты переговоров обнадеживающим прогрессом на пути к миру.

Напомним, после встречи с Уиткоффом и Кушнером в Дублине Зеленский сообщил о договоренности по крупнейшему обмену военнопленными за время войны. Стороны также обсудили участие европейских стран в следующих мирных переговорах, гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины.

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